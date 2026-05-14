Negli Stati Uniti si lavora allo sviluppo di un missile ipersonico chiamato ARRW, progettato per colpire navi in movimento nel Pacifico. Il progetto si concentra su tecnologie che consentano di superare le alte temperature generate durante il volo ad alta velocità. Le domande principali riguardano le modalità con cui il missile potrà individuare e raggiungere obiettivi in movimento e le soluzioni tecnologiche adottate per gestire le sfide termiche del volo ipersonico.

? Domande chiave Come farà il missile a colpire navi in movimento nel Pacifico?. Quali tecnologie permetteranno di superare il calore estremo del volo ipersonico?. Perché il Pentagono ha deciso di riprendere un programma quasi cancellato?. Cosa cambierà questo nuovo sistema per la difesa delle portaerei cinesi?.? In Breve Nuovi sistemi di puntamento Increment 2 previsti per l'anno fiscale 2027.. Lancio da bombardieri strategici B-52 Stratofortress e B-1 Lancer.. Sviluppo tecnologico gestito dalla Darpa per contrastare la PLA Navy.. Recupero strategico del programma dopo la cancellazione avvenuta tre anni fa.. Il Pentagono sta trasformando il missile ipersonico ARRW in un’arma capace di colpire navi in movimento nel Pacifico, con nuovi sistemi di puntamento per l’anno fiscale 2027.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA: il missile ARRW punta alle navi mobili nel Pacifico

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