Il Pentagono trasforma il missile Arrw in un’arma antinave ipersonica

Il Pentagono ha annunciato la trasformazione del missile Arrw in un'arma antinave ipersonica. Il nuovo missile, lanciato da bombardieri strategici B-52 Stratofortress e B-1 Lancer dell'United States Air Force, sarà in grado di colpire obiettivi navali. La modifica riguarda la capacità di targeting e la velocità, che consentiranno di utilizzarlo come un'arma contro navi di grandi dimensioni. La versione aggiornata entrerà in fase di test nel prossimo futuro.

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Il nuovo missile ipersonico aviolanciato dai bombardieri strategici B-52 Stratofortress e B-1 Lancer dell'USAF sarà uno "Ship Killer". Così l'Aeronautica militare statunitense sta sviluppando una nuova variante del missile Arrow-Launched Rapid Response Weapon, un’arma in grado di colpire bersagli in movimento, in vista di futuri conflitti nel Pacifico. Nella corsa agli armamenti ipersonici, l’America è sempre stata considerata indietro rispetto a Russia e Cina. Appena tre anni fa, infatti, l'Aeronautica militare statunitense decise di cancellare dai suoi piani lo sviluppo del missile ipersonico AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon, abbreviato ARRW, destinato a diventare la “prima arma ipersonica operativa delle forze armate statunitensi”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Pentagono trasforma il missile Arrw in un’arma antinave ipersonica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Scende in campo l’arma ipersonica di Trump. Come funziona: “Decisiva per vincere in Iran”Le dinamiche del potere globale si muovono spesso su binari invisibili, dove la tecnologia più avanzata incontra la necessità di ridefinire equilibri... Il missile Sarmat pronto al dispiegamento: ecco la nuova arma nucleare di PutinMosca è pronta a schierare il nuovo missile balistico intercontinentale RS-28 Sarmat. Temi più discussi: Il Pentagono apre le armi all’AI: ecco perché può essere un boomerang; Il Pentagono trasforma il missile Arrw in un’arma antinave ipersonica; UFO, il Pentagono apre i dossier ma non trova gli alieni; Pentagono, supercomputer e arsenale AI: richiesta di 46 miliardi di dollari. Google per il SEO(TG:e10838).xln - Results on X | Live Posts & Updates x.com Il Pentagono trasforma il missile Arrw in un’arma antinave ipersonicaLa nuova variante del missile aviolanciato americano consentirà ai bombardieri strategici di colpire bersagli navali in movimento nel Pacifico ... ilgiornale.it Il Pentagono apre le armi all’AI: ecco perché può essere un boomerangIl Pentagono chiede ai contractor di aprire i software delle armi per integrarli con l'intelligenza artificiale. Ma sistemi più connessi sono anche più vulnerabili. I rapporti GAO dal 2018 al 2026 doc ... agendadigitale.eu