Il diavolo veste Albanese | la relatrice Onu celebrata da Vogue per la gioia dei radical chic

Recentemente, una relatrice delle Nazioni Unite è apparsa sulla copertina di una rivista di moda britannica, ottenendo attenzione mediatica anche sui social network. La figura, conosciuta per il suo ruolo istituzionale, è diventata oggetto di discussione pubblica e ha ricevuto riconoscimenti da parte di alcune testate di settore. La sua presenza sulla rivista ha suscitato reazioni contrastanti tra chi la elogia e chi critica questa esposizione mediatica.

Da relatrice Onu a icona pop globale: Francesca Albanese approda perfino su British Vogue. Un salto che dice molto su certi circuiti mediatici internazionali e sulle nuove “eroine” care al mondo radical chic. Albanese, da tempo al centro delle polemiche per le sue posizioni sul conflitto israelo-palestinese — giudicate da molti osservatori più che indulgenti verso Hamas — viene raccontata dal magazine di moda come una vera star. Non una giurista, ma quasi una celebrità. Vogue incorona Albanese ed esagera: “Ai suoi libri folle da rockstar”. Intervistata dalla direttrice digitale Kerry McDermott, la relatrice Onu promuove il suo libro, descritto come un caso editoriale: un anno in classifica in Italia, tradotto in 11 lingue e, a detta sua, capace di richiamare “migliaia di persone” alle presentazioni.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il diavolo veste Albanese: la relatrice Onu celebrata da Vogue (per la gioia dei radical chic) Notizie correlate “Pieno sostegno alla Albanese”. La lettera degli artisti radical-chic per la relatrice OnuFrancesca Albanese viene messa in dubbio dai governi per le sue esternazioni discutibili? Nessun problema: gli artisti si mobilitano in suo sostegno. Leggi anche: La sinistra dei radical chic veste Albanese Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Giorni e nuvole con Antonio Albanese è il film perfetto per il weekend del 1° maggio; Crisi del lavoro e precarietà: Margherita Buy e Antonio Albanese perdono tutto in Giorni e Nuvole; Programmi TV 1 maggio 2026: cosa vedere stasera. Dal libro allo schermo Il diavolo veste Prada 2Dal romanzo La vendetta veste Prada al film evento del 2026: il ritorno di Miranda Priestly riapre i giochi tra ambizione e il diavolo. libreriamo.it Cronaca. San Marino, albanese finge un problema per spillare soldi: allerta piccole truffe a Gualdicciolo - facebook.com facebook