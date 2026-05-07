Una Nakba senza fine la relatrice Onu Francesca Albanese a Ca' Foscari

Da veneziatoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Albanese, relatrice speciale Onu sulla situazione dei terriotori palestinesi occupati, sarà a Ca' Foacari, in Aula Magna Guido Cazzavillan a San Giobbe, lunedì 11 maggio alle 17.00 per un incontro dal titolo Una Nakba senza fine. Economia e diritti violati in Palestina.Clicca qui per.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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