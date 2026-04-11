Navi da guerra americane a Hormuz il giallo dell' alt dell' Iran al cacciatorpediniere | Se prosegui sarai attaccato Gli Usa smentiscono

Nelle ultime ore si sono registrate tensioni nello Stretto di Hormuz, con navi da guerra americane che hanno intrapreso un'operazione in quella zona, navigando da est a ovest. Durante questa operazione, un cacciatorpediniere statunitense ha ricevuto un avviso dall'Iran, che ha minacciato di attaccare se fosse proseguita. Gli Stati Uniti hanno successivamente smentito le accuse, negando qualsiasi minaccia o azione ostile.

Alta tensione nello Stretto di Hormuz. Per la prima volta dall'inizio del conflitto navi da guerra americane hanno avviato un'operazione nello Stretto, navigando da est a ovest verso il Golfo e successivamente sono tornate verso est attraverso lo stretto verso il Mar Arabico. Una notizia arrivata questa mattina che ha aperto un botta e risposta tra Stati Uniti e Iran, ognuno con la propria versione sui fatti. In particolare sulla presenza del cacciatorpediniere lanciamissili USS Michael Murphy della classe Arleigh Burke. Prima il giallo sulla sua rotta, apparsa improvvisamente sulle mappe dei tracciamenti marini (da MarineTraffic a VesselFinder), e poi scomparsa poche ore dopo dai radar.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Navi da guerra americane a Hormuz, il giallo dell'alt dell'Iran al cacciatorpediniere: «Se prosegui sarai attaccato». Gli Usa smentiscono Leggi anche: Navi da guerra americane attraversano Hormuz, l'alt di Teheran al cacciatorpediniere: «Se prosegui sarai attaccato». E scompare il segnale Leggi anche: Navi da guerra Usa attraversano Hormuz, il giallo del segnale satellitare del cacciatorpediniere scomparso all'improvviso Guerra Iran-Usa vicina Trump: «Non ho ancora deciso»