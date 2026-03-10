Iran il Pentagono | Dall' inizio della guerra 140 soldati Usa feriti Il giallo delle mine nello stretto di Hormuz Trump | Le abbiamo distrutte | Borse chiudono in positivo ancora giù il petrolio

Il Pentagono ha riferito che dall'inizio del conflitto 140 militari statunitensi sono rimasti feriti. Nel frattempo, si discute ancora sullo stato delle mine nello stretto di Hormuz, con l'ex presidente che afferma di averle distrutte. Le borse hanno chiuso in rialzo, mentre il prezzo del petrolio è ancora in calo. Il capo del Pentagono ha dichiarato che oggi è stata la giornata più intensa di attacchi, senza specificare i prossimi passi.