La Cina ha adottato nuove misure di risposta commerciale nei confronti degli Stati Uniti, intensificando le tensioni tra le due nazioni. Questa escalation avviene a poche settimane dall'incontro previsto tra i leader dei due paesi, che si terrà a Pechino a metà maggio. La situazione si inserisce in un contesto di scontri economici già in atto tra le due potenze.

La Cina ha avviato nuove contromisure commerciali contro gli Stati Uniti, riaccendendo lo scontro tra le due economie a poche settimane dal previsto incontro tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino, a metà maggio. La mossa arriva in risposta alle indagini avviate da Washington sulle esportazioni cinesi, nell’ambito della sezione 301 del Trade Act, rilanciate dopo che la Corte Suprema americana ha invalidato parte dei dazi introdotti dall’amministrazione Trump. Pechino ha reagito annunciando verifiche sui cosiddetti ostacoli commerciali imposti dagli Stati Uniti, segnalando la volontà di difendere i propri interessi con strumenti speculari. Il segnale è duplice. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Usa-Cina, nuova escalation (panamense) alla vigilia del vertice Trump-Xi

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