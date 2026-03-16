Usa-Cina riparte il negoziato in vista del vertice Trump-Xi Sul tavolo dossier dazi e nodo del blocco di Hormuz

Le negoziazioni tra Stati Uniti e Cina sono riprese in vista del prossimo vertice tra il presidente americano e il leader cinese. Sul tavolo ci sono questioni legate ai dazi commerciali e alla crisi nello stretto di Hormuz. L’ultima telefonata tra i due leader, che si è tenuta prima del viaggio di fine marzo del presidente degli Stati Uniti in Cina, ha lasciato molte questioni aperte.

Quando Trump e Xi Jinping si sono sentiti al telefono l’ultima volta per discutere del viaggio di fine marzo del presidente americano in Cina, nessuno dei due immaginava di dover affrontare non solo le forti tensioni commerciali tra i due Paesi, ma anche una nuova guerra in grado di paralizzare l’economia mondiale. E invece a Parigi il nuovo ciclo di colloqui economici tra Stati Uniti e Cina sta affrontando anche la questione iraniana, soprattutto per il problema del petrolio e della sicurezza dello Stretto di Hormuz. I negoziati sono guidati dal segretario al Tesoro Usa Scott Bessent e dal vicepremier cinese He Lifeng e si svolgono nella sede dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Usa-Cina, riparte il negoziato in vista del vertice Trump-Xi. Sul tavolo dossier dazi e nodo del blocco di Hormuz Articoli correlati Merz in visita a Pechino: incontrerà Xi Jinping. Sul tavolo le relazioni commerciali e il nodo UcrainaRoma, 25 febbraio 2026 – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz è atteso a Pechino nelle prime ore di oggi (25 febbraio) per un colloquio con il... Leggi anche: Usa-Cina, vertice sul futuro del mondo. Gli scenari di Francesco Sisci Vertice Usa-Cina, Trump: Taglio ai dazi e accordo sulle terre rare - 1mattina News 30/10/2025 Approfondimenti e contenuti su Usa Cina riparte il negoziato in vista... Temi più discussi: Usa-Cina, riparte il negoziato in vista del vertice Trump-Xi. Sul tavolo dossier dazi e nodo del blocco di Hormuz; In Iran uno scontro tra Usa e Cina sull’energia; Consip, gara da 1,4 miliardi per l’energia nella Pa; IA, Microsoft al fianco di Anthropic nella battaglia contro il Pentagono. Usa-Cina, riparte il negoziato: in vista del vertice Trump-Xi. Sul tavolo dossier dazi e nodo del blocco di HormuzQuando Trump e Xi Jinping si sono sentiti al telefono l’ultima volta per discutere del viaggio di fine marzo del presidente americano in Cina, nessuno dei due immaginava di dover ... ilmessaggero.it Da GM a Ford, il dilemma delle case automobilistiche Usa: come ridurre il gap con la Cina?Le auto americane sono sotto pressione: colossi come GM e Ford devono colmare rapidamente il divario tecnologico con la Cina, sempre più dominante nel mercato delle auto elettriche. Tra perdite miliar ... msn.com ++Usa-Cina, il segretario al Tesoro, Scott Bessent a CNBC: "Se il vertice di Pechino tra Donald #Trump e #XiJinping verrà rimandato è perché il presidente Usa vorrà rimanere a Washington per seguire la guerra all' #Iran"++ x.com “La Cina batterà gli Usa nella corsa all’IA”. A esprimersi così, a novembre, non è stato un membro del governo cinese, ma Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, colosso statunitense dei chip. A suo avviso, “l’energia elettrica in Cina è gratis”. Il con - facebook.com facebook