Usa-Cina riparte il negoziato in vista del vertice Trump-Xi Sul tavolo dossier dazi e nodo del blocco di Hormuz

Da ilmessaggero.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le negoziazioni tra Stati Uniti e Cina sono riprese in vista del prossimo vertice tra il presidente americano e il leader cinese. Sul tavolo ci sono questioni legate ai dazi commerciali e alla crisi nello stretto di Hormuz. L’ultima telefonata tra i due leader, che si è tenuta prima del viaggio di fine marzo del presidente degli Stati Uniti in Cina, ha lasciato molte questioni aperte.

Quando Trump e Xi Jinping si sono sentiti al telefono l’ultima volta per discutere del viaggio di fine marzo del presidente americano in Cina, nessuno dei due immaginava di dover affrontare non solo le forti tensioni commerciali tra i due Paesi, ma anche una nuova guerra in grado di paralizzare l’economia mondiale. E invece a Parigi il nuovo ciclo di colloqui economici tra Stati Uniti e Cina sta affrontando anche la questione iraniana, soprattutto per il problema del petrolio e della sicurezza dello Stretto di Hormuz. I negoziati sono guidati dal segretario al Tesoro Usa Scott Bessent e dal vicepremier cinese He Lifeng e si svolgono nella sede dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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