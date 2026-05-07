A Palermo, nel 2026, il MUOM introduce nuovi percorsi dedicati all’uro-oncologia medica. Questi aggiornamenti riguardano le modalità di cura per i tumori uroteliali e coinvolgono tre specialisti che guidano la strategia medica. La riorganizzazione mira a migliorare le procedure cliniche e a offrire opzioni più mirate ai pazienti affetti da questa tipologia di tumore.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i percorsi di cura per i tumori uroteliali?. Chi sono i tre esperti che guidano la nuova strategia medica?. Quali nuove terapie farmacologiche influenzeranno il trattamento del carcinoma vescicale?. Perché l'integrazione tra urologi e oncologi è decisiva per le recidive?.? In Breve Direzione scientifica affidata a Nicola Pavan, Carlo Messina e Ivan Fazio.. L'evento si terrà l'8 e il 9 maggio 2026 al Marina Convention Center.. Focus su terapie radioligandiche, PARP-inibitori e imaging avanzato per tumori uroteliali e renali.. Obiettivo creare un polo di riferimento medico nel Mediterraneo tramite aggiornamenti annuali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, il MUOM 2026: nuovi percorsi per l’uro-oncologia medica

16 04 26 Mediterranea School 2026 (BARI)

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