Sanità | Urologia 1 è centro di eccellenza per biopsia prostatica fusion e terapia focale del carcinoma prostatico

L’Urologia 1 dell’Aoup ha ricevuto l’attestato di Centro di eccellenza per le tecnologie fusion Koelis, specializzandosi in biopsia prostatica fusion e terapia focale del carcinoma prostatico. La certificazione riconosce anche Riccardo Bartoletti, direttore e ordinario di Urologia, come trainer esperto nelle tecniche. La struttura si distingue così per l’uso di tecnologie avanzate nel trattamento della prostata.

L’Urologia 1 dell’Aoup ha ottenuto l’attestato di Centro di eccellenza per le tecnologie fusion Koelis (biopsia prostatica fusion e terapia focale del carcinoma prostatico) con la certificazione di trainer esperto in queste metodiche per Riccardo Bartoletti, direttore nonché ordinario di Urologia.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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