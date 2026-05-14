Urban Outfitters e DoorDash si sono alleate per offrire soluzioni di acquisto last minute rivolte ai giovani. Quando qualcuno si rende conto di aver bisogno di un outfit in fretta prima di un evento, può ora contare su questa collaborazione per riceverlo rapidamente. La strategia combina la moda e il servizio di consegna immediata, rispondendo alle esigenze di chi cerca rapidità e praticità nello shopping.

Se hai mai pensato “ho bisogno di un outfit adesso ” cinque minuti prima di una festa, beh, Urban Outfitters e DoorDash hanno appena capito perfettamente il mood. I due brand hanno annunciato una nuova partnership nazionale che porterà moda, beauty, accessori e lifestyle direttamente a casa tramite consegna on-demand. Sì, praticamente il fast fashion incontra la delivery culture — e il risultato è ultra Gen Z. “Deliver Joy” è la campagna che vuole rendere la moda immediata di Urban Outfitters. Il progetto debutta con “Deliver Joy”, una campagna costruita attorno all’idea di celebrazione, spontaneità e self-expression. Il timing non è casuale: tutto ruota attorno alla graduation season americana, uno dei momenti social più importanti dell’anno per la Gen Z.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Urban Outfitters e DoorDash stanno trasformando lo shopping last minute nel nuovo linguaggio Gen Z

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