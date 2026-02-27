Come procedono le vendite di Urban Outfitters? Spoiler | molto bene

Le vendite di Urban Outfitters sono in crescita e hanno registrato un aumento dell’11,1% nell’ultimo periodo. La comunicazione ufficiale del brand indica che i risultati commerciali sono positivi e che la domanda dei clienti si mantiene forte. La notizia arriva mentre il marchio continua a espandersi nel settore dell’abbigliamento e delle accessori.

Buone notizie per il brand di abbigliamento Urban Outfitters, che ha annunciato per l'esercizio vendite in salita dell'11,1%. Si tratta di un dato che registra un record: 6,17 miliardi di dollari di guadagno, sulla scia della crescita a doppia cifra registrata nel quarto trimestre. Vendite in salita per Urban Outfitters. L'azienda ha pubblicato i dati, sostenendo che le vendite retail siano aumentate del 7,9% (+6% su base comparabile). Queste vendite sono spinte da una crescita positiva, che sia di entità media ma anche ad una cifra, oltre che online e nei negozi fisici. Stando alla divisione per marchio, sappiamo che le vendite nette comparabili del canale retail sono aumentate rispettivamente del 7,3% per Urban Outfitters, del 5,9% per Anthropologie e del 4,8% per Free People.