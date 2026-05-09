La squadra di calcio a 5 composta da studenti della terza classe ha ottenuto una vittoria schiacciante contro una squadra avversaria, assicurandosi un passaggio diretto alle finali nazionali a Roma. La squadra, formata da studenti di una scuola superiore, ha conquistato il risultato grazie a una serie di partite vincenti durante il torneo regionale. La vittoria ha portato la squadra a qualificarsi per le finali nazionali, che si terranno nella capitale.

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© Ameve.eu - Calcio a 5: Uri travolge l’Oristano e vola a Roma per le finali

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