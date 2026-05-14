Up To You il festival dal 17 al 23 maggio
Dal 17 al 23 maggio si svolge a Bergamo il festival “Up To You”, promosso da Qui e Ora Residenza Teatrale con la direzione artistica. La manifestazione prevede una serie di eventi e spettacoli che coinvolgono diverse compagnie e artisti locali e nazionali. La settimana di iniziative si svolge in diverse location della città, offrendo al pubblico un programma vario dedicato al teatro e alle arti performative. L’obiettivo è creare uno spazio di confronto e approfondimento culturale per i partecipanti.
Bergamo. UP TO YOU, realizzato da Qui e Ora Residenza Teatrale insieme alla direzione artistica partecipata under 30 con il sostegno del Comune di Bergamo e con il contributo della Regione Lombardia, Comune di Brusaporto, Comune di Scanzorosciate, Comune di Stezzano, Fondazione Cariplo, Fondazione della Comunità Bergamasca, è un festival che propone spettacoli che riflettono sul contemporaneo, sulla possibilità di dialogo, sul creare pensiero critico. La settima edizione di Up To You, progetto formativo e festival teatrale dedicato alle nuove generazioni, si svolgerà a Bergamo dal 17 al 24 maggio. La “ direzione giovane ”, che realizza il festival – insieme a Qui e Ora – prendendosene cura sotto ogni aspetto, è composta da un gruppo di 25 ragazze e ragazzi dai 18 ai 30 anni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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