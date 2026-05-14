Up To You il festival dal 17 al 23 maggio

Dal 17 al 23 maggio si svolge a Bergamo il festival “Up To You”, promosso da Qui e Ora Residenza Teatrale con la direzione artistica. La manifestazione prevede una serie di eventi e spettacoli che coinvolgono diverse compagnie e artisti locali e nazionali. La settimana di iniziative si svolge in diverse location della città, offrendo al pubblico un programma vario dedicato al teatro e alle arti performative. L’obiettivo è creare uno spazio di confronto e approfondimento culturale per i partecipanti.

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Bergamo. UP TO YOU, realizzato da Qui e Ora Residenza Teatrale insieme alla direzione artistica partecipata under 30 con il sostegno del Comune di Bergamo e con il contributo della Regione Lombardia, Comune di Brusaporto, Comune di Scanzorosciate, Comune di Stezzano, Fondazione Cariplo, Fondazione della Comunità Bergamasca, è un festival che propone spettacoli che riflettono sul contemporaneo, sulla possibilità di dialogo, sul creare pensiero critico. La settima edizione di Up To You, progetto formativo e festival teatrale dedicato alle nuove generazioni, si svolgerà a Bergamo dal 17 al 24 maggio. La “ direzione giovane ”, che realizza il festival – insieme a Qui e Ora – prendendosene cura sotto ogni aspetto, è composta da un gruppo di 25 ragazze e ragazzi dai 18 ai 30 anni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 07/05/26 - Librinfesta torna ad Alessandria dal 17 al 23 maggio Sullo stesso argomento FalComics 2026, il Festival della Cultura Pop a Falconara dal 15 al 17 maggioFALCONARA - Tutto pronto per FalComics 2026 (15-17 maggio), il festival dedicato alla Cultura Pop del circuito C. Leggi anche: Festival degli Spumanti di Capitanata, 2^ edizione a San Severo dal 21 al 23 maggio Temi più discussi: Up To You, otto giorni di teatro contemporaneo tra performance, dj set e visioni condivise; Up To You 2026. A Bergamo il festival che fa del teatro una pratica politica; Up to you, il festival delle nuove generazioni tra spettacoli teatrali e dj-set; Up To You, festival teatrale dedicato alle nuove generazioni, a Bergamo dal 17 al 24 maggio 2026. F I N A L M E N T E Per tutti i colleghi e non, da agosto sarà possibile fare richiesta diretta per entrare nei Partner Program di Riot, per ognuno dei loro titoli! x.com Up To You, il festival dal 17 al 23 maggioDal 17 al 24 maggio, Bergamo ospita la settima edizione di Up To You, un festival di spettacoli dedicato all'esplorazione dell'umanità. bergamonews.it Up To You 2026. A Bergamo il festival che fa del teatro una pratica politicaA Bergamo, dal 17 al 24 maggio 2026, torna la settima edizione di Up to You, il festival ideato da Qui e Ora Residenza Teatrale. Intervista. klpteatro.it