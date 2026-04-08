La città ricorda Guazzelli il colonnello De Tullio | Ha dedicato la sua vita per migliorare questa terra

Il comando provinciale dei carabinieri ha commemorato il maresciallo maggiore ucciso dalla mafia nel 1992. La cerimonia si è svolta in memoria di un ufficiale che ha dedicato la sua vita alla tutela della comunità. La triste ricorrenza ricorda il sacrificio di chi ha perso la vita in servizio, sulla strada tra il viadotto Morandi e la statale 115 di Porto Empedocle.

La memoria del maresciallo maggiore Giuliano Guazzelli, assassinato dalla mafia il 4 aprile del 1992 sulla bretella che dal viadotto Morandi immette sulla statale 115 di Porto Empedocle, è stata celebrata dal comando provinciale dei carabinieri. Nel luogo dell’omicidio le autorità e la figlia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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