La fine della relazione tra Sara Guadenzi e Alessio Rubeca ha attirato l’attenzione di molti, con notizie che si sono diffuse sui social e sui media. Secondo alcune dichiarazioni, i due si sarebbero lasciati senza rispetto reciproco, suscitando reazioni e commenti tra i fan e gli addetti ai lavori. La vicenda ha generato un acceso dibattito pubblico e ha portato alla luce dettagli riguardanti i motivi della separazione, ancora oggetto di discussione.

Continua a far discutere la fine della storia d'amore tra Sara Guadenzi e Alessio Rubeca, da giorni infatti si è sollevato un enorme polverone in merito a ciò che è successo tra loro. Erano usciti insieme da Uomini e Donne da pochi mesi ma si sono già dettoi addio. Il motivo? Si è parlato di un tradimento da parte di lui che ha prontamente smentito. L'ex tronista ospite di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo tra le varie cose ha detto: "É finita tra me e Alessio, ci siamo lasciati senza rispetto. C’erano dei problemi tra noi, c’erano delle incompatibilità". Riferendosi al comportamento dell'ex fidanzato ha detto che il suo atteggiamento negli ultimi giorni era cambiato. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Sara Guadenzi sulla rottura con Alessio: “Ci siamo lasciati senza rispetto”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Uomini e Donne, Sara Guadenzi ha scelto Alessio: Tina Cipollari va via senza salutarlaIl trono di Sara Guadenzi a Uomini e Donne è giunto al termine, dopo aver fatto i conti con varie delusione sembra aver finalmente trovato la sua...

Uomini e Donne, Matteo minaccia Alessio: rissa sfiorata tra i corteggiatori di Sara GuadenziÈ stata registrata ieri una nuova puntata di Uomini e Donne durante la quale c'è stato uno scontro molto acceso tra Alessio Rubeca e Matteo Stratoti.

Temi più discussi: Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca: amore già finito dopo Uomini e Donne? Le voci; Uomini e Donne, Sara Gaudenzi rompe il silenzio: Alessio Rubeca sparito per quattro giorni, non so se mi ha tradita; Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca si sono lasciati? L'attacco dell'ex tronista di Uomini e donne: Il lupo perde il pelo ma non il vizio....; Uomini e Donne, sarebbe finita tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca: Il lupo perde il pelo ma non il vizio.

Sara Gaudenzi si espone: retroscena sulla scelta di Ciro, rottura con Alessio e frecciate a Cristiana torresette.news/rubriche/socia… #uominiedonne x.com

Uomini e Donne, perché Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca si sono lasciati | La verità chocSara Gaudenzi ha parlato della fine del suo rapporto d'amore con Alessio Rubeca, conosciuto nello studio di Uomini e Donne. ilsussidiario.net

Uomini e Donne, Alessio Rubeca si difende dagli attacchi di Sara Gaudenzi e pubblica un messaggio assurdo dell’ex tronistaAlessio Rubeca replica alle accuse di Sara Gaudenzi, poi pubblica un messaggio terribile dell’ex tronista di Uomini e Donne. comingsoon.it