Sara Guadenzi ha scelto Alessio nel corso di Uomini e Donne. Dopo aver passato diverse delusioni, il suo percorso si è concluso con questa decisione. Durante la puntata, Tina Cipollari ha abbandonato lo studio senza salutare la tronista. La scelta di Sara è stata annunciata davanti alle telecamere, mentre Tina ha lasciato l’aula senza commenti.

Il trono di Sara Guadenzi a Uomini e Donne è giunto al termine, dopo aver fatto i conti con varie delusione sembra aver finalmente trovato la sua anima gemella. Nella registrazione di ieri la tronista a sorpresa ha scelto Alessio Rubeca, una decisione presa dopo che in studio è stata sfiorata la rissa tra i suoi corteggiatori. Ma cosa è successo in puntata? Stando alle anticipazioni rivelate da Lorenzo Pugnaloni la scelta di Sara Guadenzi non era in programma. Per tutto il tempo lei e l'amico di Ciro sono stati attaccati per aver ballato insieme più volte. È stata Tina Cipollari a scagliarsi contro la tronista e Alessio perché qualcosa non la convinceva, alla Sara ha deciso di lasciare la trasmissione con Rubeca. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Sara Guadenzi ha scelto Alessio: Tina Cipollari va via senza salutarla

