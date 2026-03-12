Uomini e Donne Matteo minaccia Alessio | rissa sfiorata tra i corteggiatori di Sara Guadenzi

Durante la registrazione di ieri di Uomini e Donne, si è verificato un acceso scontro tra Alessio Rubeca e Matteo Stratoti, due corteggiatori di Sara Guadenzi. Matteo avrebbe minacciato Alessio, portando a una situazione di tensione che ha quasi sfiorato una rissa tra i due uomini. L’episodio ha attirato l’attenzione di tutti i presenti in studio.

È stata registrata ieri una nuova puntata di Uomini e Donne durante la quale c'è stato uno scontro molto acceso tra Alessio Rubeca e Matteo Stratoti. Entrambi stanno provando a fare breccia nel cuore di Sara Guadenzi, lei durante il suo percorso nel dating show ha affrontato diverse delusioni ma non ha ancora rinunciato alla speranza di trovare l'amore a Uomini e Donne. Come al solito Lorenzo Pugnaloni ha svelato alcune anticipazioni della nuova puntata del dating show, durante la quale è scoppiato il caos in studio. La tronista è uscita in esterna con i suoi corteggiatori e con entrambi ci sono stati dei baci, atteggiamento che ha mandato Matteo su tutte le furie. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

