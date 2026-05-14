Uomini e donne Sara e Alessio | l' ex tronista parla di mancanza di rispetto

Sara Gaudenzi, ex tronista, ha rivelato che la fine della sua relazione con Alessio è avvenuta senza rispetto. In un'intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni, ha spiegato i motivi che hanno portato alla rottura, senza entrare in dettagli aggiuntivi. La ragazza ha sottolineato come la mancanza di rispetto abbia avuto un ruolo centrale nella conclusione della storia tra i due. La vicenda ha attirato l'attenzione di chi segue il mondo dei reality e dei personaggi del genere.

"E' finita così senza rispetto". Sara Gaudenzi, intervistata da Lorenzo Pugnaloni torna sui motivi della rottura tra lei e Alessio.L'ex tronista sostiene che la sua scelta era dettata dal cuore: “ho scelto fidandomi delle sensazioni poi, nella vita di tutti i giorni sono emersi dei problemi per. 🔗 Leggi su Today.it

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