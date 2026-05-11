Sara Gaudenzi ha pubblicato un messaggio sui social che sembra indicare la fine della relazione con Alessio Rubeca. La coppia, che aveva partecipato al programma televisivo Uomini e Donne, si sarebbe lasciata durante le ultime settimane. La frase dell’ex tronista ha attirato l’attenzione dei follower e ha alimentato le speculazioni sulla situazione tra i due. Nessuna conferma ufficiale è arrivata finora da parte dei diretti interessati.

La storia d’amore tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca sembra sia giunta già al termine. L’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato un messaggio sui social che ha lasciato poco spazio ai dubbi. Dopo le segnalazioni emerse sull’ex protagonista del trono classico, i fan si chiedono cosa sia realmente accaduto tra i due. Scopriamolo insieme. Ex di Sara Gaudenzi verso Temptation Island 2026 Le parole di Sara Gaudenzi alimentano i sospetti. Nella giornata di lunedì 11 Maggio 2026 è arrivato un gesto sorprendente per i fans di Uomini e Donne. L’ex tronista Sara Gaudenzi ha condiviso un messaggio enigmatico: “Il lupo perde il pelo ma non il vizio.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Sara Gaudenzi ha lasciato Alessio Rubeca? La frase sospetta dell’ex tronista

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