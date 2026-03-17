Un ex tronista di Uomini e Donne afferma di essere stato preso in giro da Sara Guadenzi, con cui ha corteggiato per settimane. Matteo Stratoti, insieme a un altro corteggiatore, ha vissuto momenti di alti e bassi con la donna, riuscendo comunque a sviluppare un legame con entrambe le persone coinvolte. La vicenda riguarda le dinamiche del programma e le relazioni tra i partecipanti.

Per settimane a Uomini e Donne Matteo Stratoti e Alessio Rubeca hanno corteggiato Sara Guadenzi. Gli alti e bassi non sono mancati con entrambi, nonostante le incomprensioni però è riuscita ad istaurare un forte legame con tutti e due. Diversi sono stati i battibecchi nello studio del dating show, i corteggiatori dell'ormai ex tronista hanno addirittura sfiorato una rissa. Molti telespettatori hanno manifestato dei dubbi sul percorso di Sara Guadenzi, il suo trono è stato alquanto criticato, l'hanno anche accusata di avere un accordo con Alessio Rubeca. Qualche giorno fa il percorso della ragazza è giunto al termine, ha infatti scelto l'amico di Ciro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Matteo Stratoti si è sentito preso in giro da Sara Guadenzi: parla un ex tronista

Articoli correlati

Uomini e Donne, Sara sceglie: interviene la sorella di Matteo StratotiUomini e Donne entra nel vivo con il trono di Sara Gaudenzi, arrivata al rush finale con due soli corteggiatori rimasti: Matteo Stratoti e Alessio...

Uomini e Donne, Matteo minaccia Alessio: rissa sfiorata tra i corteggiatori di Sara GuadenziÈ stata registrata ieri una nuova puntata di Uomini e Donne durante la quale c'è stato uno scontro molto acceso tra Alessio Rubeca e Matteo Stratoti.

Una selezione di notizie su Matteo Stratoti

Temi più discussi: Rissa a Uomini e Donne, Matteo difeso dalla sorella: Non è un violento, merita rispetto; Uomini e Donne, Matteo Stratoti si commuove parlando del passato ma spunta una Segnalazione shock: sta mentendo?; Uomini e donne, Matteo torna sui social dopo la scelta: Cosa vuoi che sia; La fragilità di Matteo a Uomini e Donne, scoppia in lacrime per Sara: Mi stavo aprendo per una donna.

Uomini e Donne, retroscena su Matteo Stratoti: Si è sentito preso in giro da SaraCome ormai sappiamo tutti grazie alle Anticipazioni, Sara Gaudenzi ha fatto la sua scelta lasciando Uomini e Donne insieme a Alessio Rubeca. Ma come ha reagito Matteo Stratoti? Lo svela Giulio Raselli ... comingsoon.it

Chi è Matteo Stratoti, corteggiatore di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne/ Età, lavoro e il difficile passatoTutto su Matteo Stratoti, corteggiatore di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne che si apre sul suo passato raccontando le varie difficoltà affrontate. ilsussidiario.net

#uominiedonne , Sara #Gaudenzi lascia il trono con Alessio #Rubeca: il gesto social di Matteo #Stratoti x.com

#UominieDonne: interviene la sorella di #MatteoStratoti. ATTENZIONE SPOILER!!! Vi abbiamo già riportato come, nella registrazione di ieri del dating condotto da #MariaDeFilippi, il corteggiatore di #SaraGaudenzi Matteo Stratoti per poco - facebook.com facebook