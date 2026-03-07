Gemma Galgani il clamoroso appello dello storico ex Giorgio Manetti | Lascia Uomini e donne e torna con me

Giorgio Manetti, ex storico di Gemma Galgani, ha rilasciato un appello pubblico su Instagram, invitando la donna a lasciare il programma televisivo Uomini e donne e a tornare con lui. La sua dichiarazione, in cui afferma che alcuni amori non si spengono e che desidera riprovare, ha attirato l'attenzione dei follower e degli appassionati del format.

"Certi amori restano lì e non si spengono mai. Se il feeling riparte, voglio riprovarci". A rilasciare questa dichiarazione, sorprendente per chi segue Uomini e donne, è Giorgio Manetti. Tramite Eva3000 ha voluto invitare la sua storica ex, la dama torinese Gemma Galgani, a ricominciare una storia d'amore che si è interrotta da più di 10 anni, nel 2015. Giorgio, soprannominato "Il Gabbiano" per il suo spirito libero, aveva conquistato Gemma Galgani, ma aveva chiarito da subito di non volere l'esclusiva e di voler continuare a conoscere altre donne durante la loro frequentazione. Dopo aver trascorso l'estate insieme Gemma a sorpresa aveva chiuso la relazione nella prima puntata di quella stagione non volendo accettare una storia senza amore dichiarato e esclusività. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

