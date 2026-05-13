Ciro Solimeno sceglie Elisa Leonardi a Uomini e Donne | la scelta ufficiale del tronista

Durante la registrazione di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha annunciato ufficialmente la sua decisione di scegliere Elisa Leonardi come sua corteggiatrice. La puntata ha mostrato i momenti culminanti in cui il tronista ha manifestato la sua preferenza, portando alla conclusione del suo percorso nel programma. La scelta è stata comunicata davanti agli altri partecipanti e al pubblico in studio.

Ciro Solimeno ha scelto Elisa Leonardi a Uomini e Donne: tutto quello che è successo nella registrazione che ha chiuso il percorso del tronista campano nel dating show di Canale 5. C'è una nuova coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne. Ciro Solimeno, tronista campano del celebre dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, ha fatto la sua scelta durante l'ultima registrazione del programma. Tra le due corteggiatrici rimaste in gara — Elisa Leonardi, siciliana, e Martina Calabrò, romana — il tronista ha deciso di uscire dal programma con Elisa. La notizia è stata annunciata in tempo reale dal profilo ufficiale di...🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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Ciro Solimeno La Scelta Finale a Uomini e Donne

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