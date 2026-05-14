Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne, Gemma Galgani si è rivolta con tono acceso a Marco, accusandolo di comportamento minaccioso e di averla offesa con parole dure. La discussione è nata dall’insistenza di Marco e Cinzia nel rimanere in trasmissione senza aver ancora scelto di uscire con qualcuno. Gemma ha espresso il suo disappunto, definendo il comportamento del cavaliere in modo severo, mentre gli altri presenti hanno assistito alla scena senza intervenire.

Marco e Cinzia oggi sono stati di nuovo attaccati duramente a Uomini e Donne perché continuano a rimanere in trasmissione senza prendere una decisione, in studio Gemma Galgani ha lanciato pesanti accuse al cavaliere. Cosa è successo? La dama si è più volte intromessa mentre gli opinionisti criticavano Cinzia e Marco, la Paolini l'ha anche paragonata ad un'amante gelosa che si mette sempre in mezzo. Gemma Galgani riferendosi al cavaliere ha detto che devono ancora capire chi è e se ha delle parti nascoste. Lo ha poi invitato a stare attento per Cinzia ha detto che questa estate deve capire, a detta sua il copione è già scritto. Dopo un momento dedicato a Ciro Solimeno è scoppiato il caos a Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Gemma Galgani sbotta contro Marco: “È stato minaccioso, fai schifo”

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Uomini e Donne, Trono Over - Lo sfogo di Gemma

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