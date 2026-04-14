Un ex cavaliere di Uomini e Donne ha rilasciato dichiarazioni dure nei confronti di Gemma Galgani, definendola “acida, viscida, falsa e bugiarda”. La donna, protagonista storica del programma da oltre sedici anni, continua a essere al centro dell’attenzione del pubblico e dei media, alimentando discussioni e polemiche attorno alla sua figura all’interno del format televisivo.

Gemma Galgani continua ad essere una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne, non solo perché fa parte della trasmissione da circa sedici anni ma perché riesce sempre a far parlare di sé. Tantissime sono le delusione affrontate nel dating show a causa delle frequentazioni finite male, molte volte è lei a mettere fine alle sue conoscenze ma capita anche che le venga dato il ben servito quando prova interesse per qualche cavaliere. Uno degli uomini che l'ha corteggiata a Uomini e Donne si è scagliato duramente contro di lei, riservandole pesanti insulti. A lasciarsi sfuggire duri insulti contro la dama è stato Valerio, durante la loro frequentazione l'uomo le aveva regalato un completino intimo di pizzo ma era venuto a galla che mentre lo acquistava era in compagnia di un'altra donna.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, ex cavaliere al veleno contro Gemma Galgani: “Donna acida, viscida, falsa e bugiarda”

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Uomini e Donne, Tinì Cansino contro Gemma Galgani: “Non cerchi l’amore, ti sei creata un personaggio”Tinì Cansino ha sorpreso tutti a Uomini e Donne, perdendo la pazienza contro Gemma Galgani e lanciando una delle accuse più forti degli ultimi anni.