Nella registrazione di Uomini e Donne del 5 maggio, Marco non si è presentato in studio, lasciando Cinzia senza un confronto diretto. Nel frattempo, è tornato in scena Mario, che ha modificato gli equilibri all’interno del trono Over. La puntata ha mostrato variazioni nelle dinamiche tra i partecipanti, con nuovi sviluppi che hanno coinvolto diversi protagonisti del programma.

Ritorni e assenze: cambia tutto nel trono Over. Nuove dinamiche e diversi colpi di scena nella registrazione di Uomini e Donne del 5 maggio. Secondo quanto riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, il trono Over è stato caratterizzato da ritorni inattesi, assenze pesanti e rapporti che sembrano ormai arrivati a un punto di rottura. Tra i momenti più discussi, il ritorno di Mario Lenti, cavaliere che nelle ultime settimane aveva fatto molto parlare di sé, soprattutto per la frequentazione con Magda Catozzi. Una presenza che riaccende inevitabilmente i riflettori su una conoscenza rimasta in sospeso. Il caso Magda e la situazione di Cinzia. Secondo le anticipazioni, anche Magda sarebbe stata invitata in studio per chiarire la situazione, ma avrebbe scelto di non presentarsi.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Uomini e Donne, Marco non si presenta e scarica Cinzia: ritorna Mario e cambia tutto

Uomini e Donne, Trono Over - Cinzia restituisce a Mario il suo regalo

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