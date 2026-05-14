Durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne del 13 maggio 2026, si sono verificati momenti di tensione tra dame e cavalieri nel trono over, portando alcuni di loro ad abbandonare lo studio. La puntata ha visto una conclusione turbolenta della stagione, con scene che hanno attirato l’attenzione dei presenti e dei telespettatori. La registrazione si è conclusa con un’atmosfera di nervosismo e discussioni accese tra i protagonisti.

Uomini e Donne chiude la stagione con una registrazione, quella del 13 maggio 2026, segnata da momenti di forte tensione nel trono over. Al centro della puntata c’è Cinzia Paolini, protagonista di una lunga serie di confronti che portano a una reazione inaspettata da parte di dame e cavalieri. Grave episodio capitato a Giulia De Lellis: coinvolta anche sua figlia Cinzia al centro della puntata. Gran parte della registrazione di Uomini e Donne è dedicata a Cinzia Paolini, chiamata più volte al centro studio. Le dinamiche che la riguardano occupano quasi interamente la puntata, coinvolgendo diversi protagonisti del parterre. Cinzia Paolini incastra Sabrina Zago e Tina Cipollari sui social Uomini e Donne anticipazioni: Marco Troiani torna e si dichiara.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, caos ultima registrazione 13 Maggio 2026: dame e cavalieri lasciano lo studio

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