Karina Cascella segue da vicino le puntate di Uomini e Donne e ha recentemente condiviso un suo giudizio sui partecipanti del Trono Over, attribuendo loro dei voti. La sua valutazione si basa sulle puntate trasmesse e sui comportamenti mostrati dai protagonisti durante le interviste e gli incontri. Cascella ha pubblicato un commento che riassume la sua opinione sui diversi partecipanti del programma.

Karina Cascella segue costantemente Uomini e Donne e ha realizzato una sorta di pagella dedicata ai protagonisti del Trono Over. Nelle Instagram Stories, infatti, la storica ex opinionista del programma ha assegnato voti e motivazioni, alternando battute taglienti e giudizi più positivi. Inoltre, la sua classifica ha già acceso il dibattito tra chi si riconosce nelle sue valutazioni e chi, invece, le trova eccessive. Rissa sfiorata in studio: cosa non andrà in onda Uomini e Donne gossip: la “pagella” social di Karina Cascella sul Trono Over. Nelle scorse ore Karina Cascella ha deciso di commentare dame e cavalieri di Uomini e Donne con voti e frasi a effetto, come se fosse una pagella di fine stagione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Karina Cascella commenta dame e cavalieri di Uomini e Donne: i voti

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