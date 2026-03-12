Durante la registrazione di Uomini e Donne dell’11 marzo si sono verificati momenti di tensione tra alcuni partecipanti, con una rissa sfiorata che ha causato scompiglio in studio. La conduttrice è stata costretta a intervenire per calmare gli animi e ripristinare l’ordine. Il caos ha coinvolto diversi presenti, creando un’atmosfera di grande agitazione nell’ambiente televisivo.

Tenetevi forte perché le anticipazioni di Uomini e Donne, legate alla registrazione dell’11 marzo, riserveranno grosse sorprese. Qualche spoiler? È stata sfiorata una rissa tra due protagonisti e in studio si è scatenato un po’ di caos. Ecco cosa è successo. Mercoledì 11 marzo si è svolta una nuova registrazione, come gentilmente riportato da LorenzoPugnaloni.it. Possiamo quindi darvi le prime anticipazioni di Uomini e Donne su ciò che vedremo in TV nei prossimi giornisettimane. Partiamo dal Trono Over, dove non sono mancati momenti di tensione, a quanto pare. Dopo aver lasciato il programma, Elisabetta ha fatto nuovamente ritorno, rivelando di essersi sentita con Sebastiano. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Uomini e Donne anticipazioni registrazione 11 marzo: rissa sfiorata e caos in studio, Maria costretta a intervenire

Articoli correlati

Leggi anche: Uomini e Donne, registrazione 11 marzo: rissa sfiorata tra i corteggiatori di Sara

Uomini e Donne, registrazione 11 Marzo 2026: le anticipazioniUomini e Donne torna co la registrazione di mercoledì 11 Marzo 2026, tra ritorni inattesi e discussioni sempre più tese.

Altri aggiornamenti su Uomini e Donne anticipazioni...

Temi più discussi: Anticipazioni Uomini e Donne Puntata del 6 marzo - Originals Anticipazioni esclusive uomini e donne | Witty TV; Uomini e Donne anticipazioni: una coppia lascia lo studio, Tina attacca Cinzia; Uomini e Donne, anticipazioni di oggi: Cinzia fa infuriare lo studio, tensioni nel Trono Over e nuove scintille nel Classico; Uomini e Donne, le ultime anticipazioni del 2 e del 3 marzo.

Anticipazioni Uomini e Donne: registrazione 11 marzo 2026| Rissa sfiorata Ciro e Matteo, Sara si sente maleAnticipazioni Uomini e Donne: registrazione 11 marzo 2026: Rissa sfiorata Ciro e Matteo, Sara si sente male: spoiler choc ... ilsussidiario.net

Uomini e Donne, anticipazioni 12 marzo 2026: confronto in studio tra Ciro e MartinaUomini e Donne, le anticipazioni di giovedì 12 marzo 2026: Ciro Solimeno discute con Martina, continua il confronto tra Alessio e Debora. mondotv24.it

Inseguimento tra Monte di Procida e Bacoli: quattro uomini arrestati dai Carabinieri dopo una fuga di 3 chilometri in auto e a piedi. Nell’auto trovati numerosi arnesi da scasso. Uno dei fermati, 45 anni, era latitante da ottobre. Per tre indagati disposti i domiciliar facebook

Ispirati da Dio, ma scritti, copiati, tradotti e interpretati da uomini per oltre due millenni. In “Le vie delle Bibbie” Giovanni Maria Vian non racconta solo la storia di un testo sacro: ricostruisce un percorso affascinante e complesso che attraversa lingue, imperi, bibl x.com