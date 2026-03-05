Uomini e Donne | Martina De Ioannon e i like contro Ciro Solimeno

Martina De Ioannon, ex fidanzata di Ciro Solimeno, è tornata a essere al centro dell’attenzione sui social grazie a una serie di like che sembrano rivolti proprio al ragazzo con cui aveva partecipato a Uomini e Donne. La giovane influencer continua a suscitare interesse tra i fan del programma, mantenendo vivo il suo rapporto con il pubblico attraverso le sue attività online.

Martina De Ioannon non smette di farsi notare dai fans di Uomini e Donne. L’ex fidanzata di Ciro Solimeno torna al centro dell’attenzione per una serie di like social che sembrano diretti proprio al ragazzo con cui lasciò il programma. A colpire, però, sono state le reazioni di Martina ai messaggi: diversi like, visibili nello screen condiviso, hanno lasciato poco spazio alle interpretazioni. Famosa coppia di U&D svela perché è andata dal ginecologo Uomini e Donne news: i like di Martina De Ioannon che fanno discutere. Agli appassionati di Uomini e Donne non è sfuggito un dettaglio preciso. Martina De Ioannon avrebbe messo like a commenti rivolti contro Ciro Solimeno. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

«Ci siamo baciati il giorno dopo, è stato molto imbarazzante ma molto bello. Dopo che ci siamo baciati ho detto “ecco non è cambiato niente”. » Martina De Ioannon ha raccontato senza filtri il modo in cui ha deciso di ricontattare Gianmarco Steri dopo mesi in - facebook.com facebook