Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 14 maggio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, 14 maggio 2026, su Canale 5 viene trasmessa una nuova puntata di Uomini e Donne, con aggiornamenti in diretta disponibili in streaming. La trasmissione include segmenti dedicati sia al Trono Over che al Trono Classico, con clip e video caricati su Witty TV. Le anticipazioni indicano che i protagonisti discutono di incontri e dinamiche di coppia, mentre le registrazioni recenti mostrano confronti tra i partecipanti.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 14 maggio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata l’emozionante scelta di Alessio che esce dal programma con Debora. Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende dal trono classico la reazione di Rosanna che scoppia in lacrime dopo la scelta di Alessio. La conoscenza tra i due è finita tra frecciate e battibecchi. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 14 maggio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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