Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 14 aprile 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, 14 aprile 2026, va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne su Canale 5. La trasmissione include le consuete registrazioni del Trono Over e del Trono Classico, trasmesse in diretta streaming. La puntata viene segnalata attraverso anticipazioni e news pubblicate da fonti ufficiali, con video disponibili sulla piattaforma Witty TV. Sono previste discussioni tra i protagonisti e momenti di confronto dedicati alle storie sentimentali in corso.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 14 aprile 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gloria termina la conoscenza con Antonio. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono Over e dalla conoscenza tra Marco e Cinzia. Tina e Gianni sono sempre più convinti che tra i due ci sia un accordo. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 14 aprile 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (8 aprile 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TVUomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 8 aprile 2026 in onda su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (9 aprile 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TVUomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 9 aprile 2026 in onda su Canale 5.

Uomini e Donne, Trono Classico - Un confronto tra Elisa e Ciro

Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, ex dama e cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, si confessano dopo l’addio al programma Dalla proposta di matrimonio ai dettagli sull’intimità https://fanpa.ge/jTh6M - facebook.com facebook