Uno degli uomini più ricercati del mondo ha chiesto la grazia a Trump

Uno degli uomini più ricercati al mondo ha presentato una richiesta di grazia all’ex presidente. Si tratta di Jho Low, coinvolto in uno dei più grandi scandali finanziari della storia. La sua richiesta arriva in un momento di grande attenzione mediatica sul caso, che riguarda accuse di frode e riciclaggio di denaro legate a un vasto furto di fondi pubblici. La sua situazione giudiziaria continua a far discutere.

È Jho Low, che è considerato il responsabile di uno dei maggiori scandali finanziari di sempre ed è latitante da dieci anni Jho Low è una delle persone più ricercate del mondo. È ritenuto il responsabile del caso 1MDB, uno dei più grandi scandali finanziari della storia. Dal 2015, quando cominciò lo scandalo, Jho Low è latitante, ricercato da vari paesi tra cui Malaysia (dove cominciò tutta la storia) e Stati Uniti: è accusato di aver rubato 4,5 miliardi di dollari dallo stato malaysiano, tra le altre cose. Nessuno è mai riuscito ad arrestarlo. Negli scorsi giorni il suo nome è però riapparso in un documento del dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, secondo cui Jho Low ha chiesto la grazia a Donald Trump.🔗 Leggi su Ilpost.it

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