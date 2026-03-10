Pupi D’Angieri è conosciuto come l’ex compagno di Nancy Brilli e ritenuto uno degli uomini più ricchi al mondo. La sua carriera si è sviluppata nel settore dell’imprenditoria internazionale, raggiungendo posizioni di rilievo. La relazione con l’attrice ha attirato l’attenzione dei media, ma lui stesso è noto principalmente per il suo successo nel mondo degli affari.

P upi D’Angieri è stato ben più di un semplice fidanzato di Nancy Brilli, è uno degli uomini più ricchi al mondo, con una carriera che lo ha visto scalare le vette dell’imprenditoria internazionale. Secondo la rivista Forbes, è tra i seicento uomini più ricchi del mondo. Questo status lo ha portato a ricoprire ruoli di grande responsabilità, tra cui quello di ambasciatore per gli Affari Europei del Belize. Chi è Pupi D’Angieri. Negli Usa Nunzio Pupi D’Angieri è riuscito a divenire avvocato e ha iniziato a lavorare per lo studio legale Pavia di New York, curando gli interessi dell’azienda petrolifera Texaco, per la quale è stato inviato in Libia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Pupi D’Angieri, chi è l’ex e ultimo compagno di Nancy Brilli (uno degli uomini più ricchi al mondo)

Articoli correlati

Chi sono gli ex di Nancy Brilli, dopo i due matrimoni: da Roy De Vita, Ivano Fossati al miliardario Pupi D’AngieriTra le relazioni più importanti di Nancy Brilli, sicuramente quella con Roy De Vita, chirurgo estetico al quale l’attrice è stata legata per ben 15...

L’apparato anti-immigrazione statunitense è uno degli eserciti più ricchi del mondoL’apparato anti-immigrazione degli Stati Uniti ha un budget paragonabile a quello di alcuni degli eserciti più potenti del mondo.

Altri aggiornamenti su Nancy Brilli

Pupi D’Angieri, chi è l’ex e ultimo compagno di Nancy Brilli (uno degli uomini più ricchi al mondo)Pupi D’Angieri è stato ben più di un semplice fidanzato di Nancy Brilli, è uno ... msn.com

Nancy Brilli ha un nuovo compagno dopo Pupi D’Angieri?/ E’ mistero sulla vita privataNancy Billy ha un nuovo compagno? Mistero intorno alla vita privata dell'attrice: in passato fu sposata con Massimo Ghini Ci sarà anche la nota attrice romana Nancy Brilli nel salotto di Verissimo ... ilsussidiario.net