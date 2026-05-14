Bologna, 14 maggio 2026 – La Procura di Bologna ha deciso di ascoltare in via ufficiale la prima moglie e le due figlie di Gugliotta, ex gregario coinvolto nel caso Uno Bianca. L’indagine riguarda il suo suicidio e si concentra sulla ricerca di eventuali elementi utili a chiarire le circostanze di quanto accaduto. Le testimonianze saranno raccolte nelle prossime settimane.

Bologna, 14 maggio 2026 – Uno Bianca, la Procura di Bologna continua a indagare sul suicidio di Pietro Gugliotta, l’ex poliziotto e membro della banda che in sette anni di terrore – dal 1987 al 1994 – ha lasciato dietro di sé 23 morti e 115 feriti in 103 azioni criminali tra Emilia-Romagna e Marche. Gugliotta si è tolto la vita a gennaio, nel cortile sul retro dell’abitazione di Colle d’Arba (Pordenone), dove viveva con la sua seconda moglie. Ora gli inquirenti bolognesi, oltre alla nuova famiglia di Gugliotta, sentiranno anche la prima moglie e le due figlie di lui, del Modenese. E cercheranno di ricostruire gli ultimi mesi della sua vita per capire se la sua morte abbia avuto a che fare o meno con le vicende legate al suo passato criminale e ai Savi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uno Bianca, il suicidio di Gugliotta: la Procura sentirà la prima moglie e le 2 figlie dell'ex gregario

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