Banda della Uno Bianca la Procura indaga sul suicidio di Pietro Gugliotta e dispone ulteriori accertamenti

La Procura di Bologna ha aperto un’indagine sul suicidio di Pietro Gugliotta, ex agente di polizia e coinvolto nella banda della Uno Bianca. Sono stati disposti ulteriori accertamenti per chiarire le circostanze del decesso. Gugliotta, che aveva 58 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. La vicenda viene seguita con attenzione dalle autorità competenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La Procura di Bologna svolgerà accertamenti sul suicidio di Pietro Gugliotta, ex poliziotto e membro della banda della Uno Bianca. I pm avrebbero dovuto sentire lui e altri componenti nell'ambito delle nuove indagini per concorso in omicidio sulle vicende dell'organizzazione criminale.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Uno Bianca, colpo di scena: la Procura indaga sul suicidio di Pietro GugliottaBologna, 11 maggio 2026 – Morte di Pietro Gugliotta: la Procura di Bologna farà degli accertamenti sulla scomparsa dell'ex componente della Uno... Uno bianca, la Procura di Bologna farà accertamenti sul suicidio di GugliottaQuello di Pietro Gugliotta, gregario della banda della Uno bianca, è un suicidio che i magistrati vogliono capire. Argomenti più discussi: Uno Bianca, storia della banda attiva in E. Romagna il 1987 e il 1994; Belve Crime 2 - Elisa True Crime: la Banda della Uno bianca - Video; La banda della Uno bianca agiva per conto dei servizi segreti?; Roberto Savi della Banda della Uno Bianca a Belve Crime: Personaggi non delinquenti ci hanno garantito protezione. Erano quelli che non ci hanno fatto prendere. E poi ci hanno fatto prendere. Banda della #UnoBianca, ex poliziotto si toglie la vita. La nuova inchiesta sui depistaggi iltempo.it/attualita/2026… #belve x.com Roberto Savi riapre il caso dei poliziotti assassini della Uno bianca: Protetti dai servizi segreti, venivamo chiamati per risolvere problemi | L'intervista al leader della banda responsabile di 24 omicidi e 104 azioni criminali tra l'87 e il '94. reddit Banda della Uno Bianca, la Procura indaga sul suicidio di Pietro Gugliotta e dispone ulteriori accertamentiLa Procura di Bologna svolgerà accertamenti sul suicidio di Pietro Gugliotta, ex poliziotto e membro della banda della Uno Bianca ... fanpage.it