Uno Bianca il suicidio del gregario Pietro Gugliotta mesi fa La legale | Voleva parlarmi ma non abbiamo fatto in tempo

Un episodio legato alla banda della Uno Bianca riguarda il suicidio di Pietro Gugliotta, considerato un membro secondario del gruppo. La sua avvocata ha dichiarato che Gugliotta voleva parlare con lei, ma non sono riuscite a incontrarsi prima della sua morte. L’evento si è verificato in un piccolo paese della pianura pordenonese, circondato dai monti Raut e Ciaurlec, noto tra i locali come “il regno degli aquiloni”.

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Arba (Pordenone), 10 maggio 2026 – Uno degli ultimi grandi misteri della banda della Uno Bianca si nasconde in un minuscolo paesino nella pianura di Pordenone, alle cui spalle svettano i monti Raut e Ciaurlec: è quello che da queste parti chiamano “il regno degli aquiloni”. Non ci credono, qui ad Arba, che Pietro Gugliotta, l’ex poliziotto e membro della Uno Bianca, trovato impiccato in casa nel gennaio scorso, volesse uccidersi: dopo aver scontato 14 anni di prigione, uscito dal carcere nel 2008 “si era ricostruito una vita, aveva trovato l’amore e si era risposato, aveva appena ristrutturato la casa”. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacauno-bianca-la-verita-di-0debf640 BOLOGNA.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Uno Bianca, il suicidio del gregario Pietro Gugliotta mesi fa. La legale: “Voleva parlarmi, ma non abbiamo fatto in tempo” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pietro Gugliotta, gregario di Uno Bianca, è morto suicidaL’8 gennaio scorso l’ex poliziotto è stato trovato impiccato nella sua abitazione in Friuli, dove viveva con la sua seconda moglie. Uno Bianca: morto suicida Pietro Gugliotta, gregario della bandaPietro Gugliotta, ex agente di polizia e gregario della banda della Uno Bianca, si è impiccato a gennaio nella sua casa a Colle d'Arba, in provincia...