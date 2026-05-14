A poco più di un mese dall’esame di maturità, un'organizzazione di studenti ha pubblicato sette consigli per aiutare le famiglie a sostenere i propri figli nella scelta universitaria. L'analisi si concentra su aspetti pratici e informativi, offrendo suggerimenti utili per accompagnare i giovani nel processo decisionale. La pubblicazione mira a facilitare il dialogo tra genitori e studenti e a fornire strumenti concreti per affrontare questa fase di transizione.

Il voto dell'esame di Maturità non ha più volare per l'accesso ai concorsi pubblici e per le facoltà ad accesso limitato i ragazzi hanno già fatto i TOLC. Non è detto però che queste prove abbiano dato un risultato certo e che i ragazzi siano sicuri della scelta. «La scelta circa il percorso universitario viene presa in una fase della vita in cui la consapevolezza delle proprie capacità e attitudini è ancora in costruzione, a maggior ragione in uno scenario come quello odierno altamente mutevole», dice Elisa Valeriani, Presidente della Conferenza dei Collegi Universitari di Merito. «I dati mostrano che circa uno studente su dieci abbandona nel primo anno di università e che una quota significativa modifica il proprio percorso durante gli studi, a conferma di quanto l’orientamento iniziale rappresenti un passaggio delicato.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Università: 7 consigli per aiutare le famiglie a supportare i figli nella scelta dopo la Maturità

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