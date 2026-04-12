Lazio | nasce la rete contro le sparizioni per aiutare le famiglie

La Regione Lazio ha avviato il nuovo Osservatorio permanente dedicato alle persone scomparse, un organismo guidato dal prefetto D’Acunto. Questo progetto prevede l’attivazione di una rete di supporto per le famiglie coinvolte e il coordinamento delle iniziative di ricerca. La nascita dell’osservatorio mira a migliorare le procedure e favorire un intervento più rapido in caso di sparizioni. Il tutto si inserisce in un quadro di iniziative volte a rafforzare l’assistenza alle famiglie.

La Regione Lazio ha ufficialmente avviato le attività dell’Osservatorio permanente dedicato alle persone scomparse, un organismo che vede la guida del prefetto D’Acunto. L’iniziativa, presentata dall’assessore Maselli, mira a creare una rete strutturata per affrontare la complessità di questo fenomeno attraverso la cooperazione tra diverse istituzioni e il supporto diretto alle famiglie colpite. Un sistema integrato tra istituzioni e territorio. L’obiettivo primario della nuova struttura, che opera sotto l’egida dell’Assessorato alle politiche sociali, è quello di generare una sinergia operativa senza precedenti. Non si tratterà solo di un tavolo di confronto, ma di un centro capace di attivare protocolli d’intesa con soggetti chiave come la Protezione Civile, le Forze dell’Ordine e la Prefettura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lazio: nasce la rete contro le sparizioni per aiutare le famiglie "La Casa dei Legami", nasce il polo per aiutare ragazzi e famiglieL'inaugurazione prevista per lunedì prossimo, 23 febbraio, presso i locali della parrocchia di San Michele Arcangelo di Croce Malloni a Nocera... C3G, Spoleti (Progetto Ddd): “Associazione per aiutare la ricerca e le famiglie”(Adnkronos) – La glomerulopatia da C3 "è una malattia molto problematica con un certo impatto sulla vita quotidiana.