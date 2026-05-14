Unisa e ricerca scientifica | riflettori puntati sui progetti PRIN 2022 e PRIN PNRR 2022
Nella giornata dedicata alla ricerca scientifica del Dipartimento di Studi Politici e Sociali, si è svolta presso l’Aula “G. De Rosa” dell’Edificio D2 del Campus di Fisciano dell’Università degli Studi di Salerno. L’evento ha messo in luce i progetti PRIN 2022 e PRIN PNRR 2022, focalizzandosi sulle attività di ricerca in corso. La manifestazione ha coinvolto studenti, ricercatori e docenti, offrendo un’occasione di confronto e approfondimento sui progetti finanziati e sulle tematiche trattate.
Si è tenuta presso l’Aula “G. De Rosa” dell’Edificio D2 del Campus di Fisciano dell’Università degli Studi di Salerno la giornata dedicata alla ricerca scientifica del Dipartimento di Studi Politici e Sociali. Al centro dell’incontro, le trasformazioni della società contemporanea raccontate. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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