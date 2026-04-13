Ricerca via al bando PRIN 2026 | 260 milioni per la scienza

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha annunciato l’apertura del bando PRIN 2026, destinando circa 260 milioni di euro alla ricerca scientifica in Italia. Il finanziamento riguarda progetti di ricerca fondamentale con durata triennale. Le domande possono essere presentate da ricercatori e istituzioni accademiche, seguendo le procedure previste dal bando. La selezione dei progetti si baserà sui criteri stabiliti dal Ministero.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha dato il via ufficiale al bando PRIN 2026, stanziano circa 260 milioni di euro per sostenere la ricerca fondamentale in Italia attraverso progetti triennali. Le domande potranno essere presentate online dal 17 aprile alle ore 15.00 fino al primo giugno dello stesso anno, alle ore 15.00, seguendo le linee guida del nuovo Piano triennale della ricerca voluto da Bernini. Questa iniziativa rappresenta il primo passo operativo del piano strategico che mira a garantire maggiore stabilità finanziaria e tempistiche certe per l’intero sistema accademico e scientifico nazionale. Le risorse sono destinate a finanziare studi di alta qualità scientifica che vedranno la collaborazione tra università, istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) ed enti pubblici di ricerca.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ricerca, via al bando PRIN 2026: 260 milioni per la scienza Ricerca, promuovere le discipline Stem: finanziamento da 270 mln per i progetti PrinRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Leggi anche: Finanziamenti per nuovi progetti di ricerca contro la Sla, via al Bando 2026