Unipd pagaia verso Venezia | la sfida del Dragon Boat parla anche padovano
L’università di Padova si prepara a partecipare alla seconda edizione della Lion Explorer, una gara internazionale di Dragon Boat che si terrà sabato 16 maggio a Venezia, presso il Campus San Giobbe. La competizione coinvolge squadre universitarie da diverse città e richiede coordinazione, ritmo e forza collettiva tra i partecipanti. La squadra padovana si sta allenando per affrontare questa sfida, che rappresenta anche un momento di aggregazione tra studenti.
Coordinazione, ritmo, forza collettiva e spirito universitario. L’Università di Padova è pronta a scendere in acqua per la seconda edizione della Lion Explorer, la competizione universitaria internazionale di Dragon Boat in programma sabato 16 maggio a Venezia, presso il Campus San Giobbe.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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