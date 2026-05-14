Unipd pagaia verso Venezia | la sfida del Dragon Boat parla anche padovano

L’università di Padova si prepara a partecipare alla seconda edizione della Lion Explorer, una gara internazionale di Dragon Boat che si terrà sabato 16 maggio a Venezia, presso il Campus San Giobbe. La competizione coinvolge squadre universitarie da diverse città e richiede coordinazione, ritmo e forza collettiva tra i partecipanti. La squadra padovana si sta allenando per affrontare questa sfida, che rappresenta anche un momento di aggregazione tra studenti.

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