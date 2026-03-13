Il trailer del documentario “Sulla stessa barca” presenta le storie di Tatiana, Franca, Barbara e Annunziata, donne che si allenano insieme sul Dragon Boat nel Naviglio Grande di Milano. Due sere alla settimana, si riuniscono per pagaiate di gruppo, sostenute dalla Società Canottieri San Cristoforo. Il film offre uno sguardo sulla loro quotidianità, tra riflessioni sulla malattia, fragilità e momenti di speranza.

D ue sere alla settimana si incontrano sul Naviglio Grande, a Milano, salgono su un Dragon Boat da 20 posti e, con il supporto della Società Canottieri San Cristoforo, iniziano a pagaiare. Non è solo allenamento: è un rito collettivo, un modo per ritrovarsi, respirare insieme e rimettere la propria vita al centro, anche quando la malattia oncologica prova a travolgerla. La bellissima storia, di tumore e rinascita, delle donne dell'associazione milanese C6 Siloku oggi è diventata anche un corto, presentato al Sguardi Altrove – 33 Women's International Film Festival (dall'11 al 28 marzo 2026 a Milano e Pavia). Leggi anche › Vestis et Vulnus: 10 pazienti oncologiche diventano icone di forza.

Il trailer del documentario "Sulla stessa barca": racconta la storia di Tatiana, Franca, Barbara e Annunziata, le accompagna a bordo del Dragon Boat su cui si allenano ma anche nella quotidianità, tra riflessioni sulla malattia, fragilità e attimi di luce

