Istanbul tensioni al liceo italiano | sciopero a oltranza dei docenti turchi Uil Scuola chiede l’intervento di Tajani e Valditara
A Istanbul, i docenti turchi del liceo italiano hanno deciso di proseguire uno sciopero a oltranza, creando tensioni all’interno dell’istituto. La Confederazione Uil Scuola ha richiesto l’intervento di funzionari di governo italiani, tra cui il ministro degli Esteri e quello dell’Istruzione. La vertenza riguarda la possibilità che la disputa possa influenzare la conclusione dell’anno scolastico e lo svolgimento degli esami di Stato.
La vertenza in corso presso il liceo statale italiano di Istanbul rischia di compromettere la conclusione dell'anno scolastico e il regolare svolgimento degli esami di Stato. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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