Istanbul tensioni al liceo italiano | sciopero a oltranza dei docenti turchi Uil Scuola chiede l’intervento di Tajani e Valditara

A Istanbul, i docenti turchi del liceo italiano hanno deciso di proseguire uno sciopero a oltranza, creando tensioni all’interno dell’istituto. La Confederazione Uil Scuola ha richiesto l’intervento di funzionari di governo italiani, tra cui il ministro degli Esteri e quello dell’Istruzione. La vertenza riguarda la possibilità che la disputa possa influenzare la conclusione dell’anno scolastico e lo svolgimento degli esami di Stato.