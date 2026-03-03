Frosinone l' UGL Terziario in presidio ai punti vendita Globo | scatta la mobilitazione per i diritti sindacali

L'UGL Terziario ha organizzato un presidio ai punti vendita Globo a Frosinone, partecipando alla mobilitazione nazionale prevista per mercoledì 4 marzo. La manifestazione coinvolge lavoratori e rappresentanti sindacali che si sono riuniti nel territorio per chiedere il rispetto dei diritti sindacali. La protesta si inserisce in un'azione più ampia che interessa diverse regioni italiane.

Al centro della protesta c'è la difesa delle libertà sindacali nei luoghi di lavoro, con l'organizzazione di sit-in davanti ai punti vendita del marchio in tutta Italia Anche la provincia di Frosinone si unisce alla mobilitazione nazionale indetta dall'Ugl Terziario per mercoledì 4 marzo. Al centro della protesta c'è la difesa delle libertà sindacali nei luoghi di lavoro, con l'organizzazione di sit-in davanti ai punti vendita del marchio "Globo" dislocati sul territorio ciociaro e nel resto d'Italia. La struttura territoriale dell'Ugl Terziario di Frosinone scenderà in piazza per ribadire che il diritto alla rappresentanza non si tocca. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Sindacalista e commessa di Globo sospesa, l'Ugl: "Colpita per le sue lotte a favore dei diritti delle lavoratrici"Provvedimento cautelare dell'azienda nei confronti di Giorgia Costantino, segretaria territoriale di Ugl Parma. 'Madonna della Libera', Ugl Salute denuncia clima di tensione e paura tra i lavoratori: "Diritti sindacali a rischio"Il sindacato segnala un clima interno "inaccettabile": alcuni lavoratori avrebbero rinunciato all'iscrizione sindacale per timore di ripercussioni A... Contenuti e approfondimenti su Frosinone, l'UGL Terziario in presidio... Discussioni sull' argomento Frosinone, l'UGL Terziario in presidio ai punti vendita Globo: scatta la mobilitazione per i diritti sindacali; Giorgia Costantino sospesa dal lavoro: la protesta arriva nei negozi salernitani di Globo; UGL Terziario in mobilitazione nazionale per Giorgia Costantino: sit-in davanti ai punti vendita Globo. CCNL, Terziario, Commercio e Servizi - Federterziario: le novità del rinnovo dell'accordoPer i dipendenti delle micro, piccole e medie aziende del settore terziario, commercio e servizi, Federterziario con Ugl Terziario e l’assistenza di ANCL hanno sottoscritto in data 29 dicembre 2025 ... ipsoa.it Vanessa Villani, agente di polizia provinciale di Frosinone da settembre 2024, a marzo del 2013 è stata aggredita dal compagno e ridotta in fin di vita. Dopo un mese di coma, ha ripreso a vivere. L’intervista completa su Youtube giovedì - facebook.com facebook