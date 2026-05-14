Unicusano Avellino Basket a Caccia della Parità in Gara 4

In vista di Gara 4, l'Unicusano Avellino Basket cerca di pareggiare la serie dopo la vittoria ottenuta in Gara 3, che ha regalato ai tifosi una serata memorabile. La squadra si prepara a affrontare la prossima sfida con l’obiettivo di recuperare punti e proseguire il cammino nei playoff. La partita si svolgerà in trasferta e rappresenta un passaggio fondamentale nel prosieguo della serie.

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Gara 3 ha regalato all’Unicusano Avellino Basket ed ai suoi tifosi una serata da sogno ed una vittoria utile ad accorciare la serie.Avellino ha accorciato le distanze, ha ricaricato le pile e con il supporto dei sostenitori biancoverdi proverà ad impattare la serie.Gli irpini hanno avuto la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Unicusano Avellino Basket: Gara 2, caccia al riscatto al PalaDozza Unicusano Avellino Basket-Fortitudo Bologna, in vendita i biglietti per Gara 3L’Unicusano Avellino Basket comunica che da questo pomeriggio, giovedì 7 maggio, apre la prevendita del match in programma martedì 12 maggio alle ore... Temi più discussi: Fortitudo, difesa di ferro e prova di forza: Avellino travolta al PalaDozza; Avellino Basket, biglietti in vendita per Gara 4 play-off contro la Fortitudo Bologna; L’Avellino Basket domina Ruvo e consolida la sua corsa: netto successo al Del Mauro; Unicusano Avellino Basket: niente da fare in Gara 1, vittoria della Fortitudo Bologna. Gara 4 Unicusano Avellino Basket - Fortitudo Bologna, biglietti in vendita x.com Unicusano Avellino Basket: in vendita i ticket per Gara 4 playoffL’Unicusano Avellino Basket comunica che è possibile acquistare i biglietti del match in programma giovedì 14 maggio alle ore 20.30contro la Flats Service Fortitudo Bologna, incontro valido per gara 4 ... atripaldanews.it Unicusano Avellino Basket rimonta vincente: battuta Bologna giovedì gara 4Al termine di una partita epica l'Unicusano Avellino Basket, davanti ad oltre 3000 spettatori, supera la Flats Service Bologna con il punteggio di 75-71 riaprendo la serie e rinviando ogni discorso a ... atripaldanews.it