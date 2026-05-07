Unicusano Avellino Basket-Fortitudo Bologna in vendita i biglietti per Gara 3

Da oggi pomeriggio è possibile acquistare i biglietti per Gara 3 tra Unicusano Avellino Basket e Fortitudo Bologna, in programma martedì 12 maggio alle ore 20. La prevendita è aperta a partire da questo giovedì 7 maggio. I biglietti si possono acquistare presso i punti vendita autorizzati e online. La gara si svolgerà alla palestra cittadina, senza indicazioni di eventuali restrizioni.

L’Unicusano Avellino Basket comunica che da questo pomeriggio, giovedì 7 maggio, apre la prevendita del match in programma martedì 12 maggio alle ore 20.30 contro la Flats Service Fortitudo Bologna, incontro valido per gara 3 di play-off del campionato di Serie A2 OldWildWest.Promozioni per i.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Unicusano Avellino Basket, è tempo di Gara 1: la sfida contro la FortitudoA pochi giorni di distanza dalla vittoria contro la Ferraroni JuVi Cremona, l’Unicusano Avellino Basket torna in campo per affrontare Gara 1 di... Leggi anche: Unicusano Avellino Basket-UEB Gesteco Cividale, via alla prevendita dei biglietti Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: A2 play-off quarti al via: giovedì Fortitudo BO-AV e VR-BR in tv su RaiSport; Unicusano Avellino Basket, missione compiuta: JuVi Cremona ko 81-75, ora i playoff contro la Fortitudo; BM ON A2:/ Avellino, entusiasmo e fiducia: ora la Fortitudo Bologna nei playoff - di Pietro Luigi D'Amico; 2° turno Play-In Serie A2 – Unicusano Avellino e Dole Rimini vincono e accedono ai playoff. Unicusano Avellino Basket-Fortitudo Bologna, in vendita i biglietti per Gara 3L’ Unicusano Avellino Basket comunica che da questo pomeriggio, giovedì 7 maggio, apre la prevendita del match in programma martedì 12 maggio alle ore 20.30 contro la Flats Service Fortitudo Bologna, ... today.it Unicusano Avellino al PalaDozza: comincia il playoff contro la FortitudoIl cammino dell’Unicusano Avellino Basket nei playoff si apre con una sfida di grande fascino al PalaDozza. Dopo il successo ottenuto contro la JuVi Cremona, gli irpini si ritrovano di fronte ... pianetabasket.com A pochi giorni di distanza dalla vittoria contro la Ferraroni JuVi Cremona, l’Unicusano Avellino Basket torna in campo per affrontare Gara 1 di Play-off con palla a due questa sera alle 20.30 - facebook.com facebook