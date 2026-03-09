Negli ultimi sette giorni in Libano, almeno 83 bambini sono stati uccisi e 254 sono rimasti feriti. La media giornaliera vede oltre dieci bambini morti e circa 36 feriti, secondo i dati diffusi dall’UNICEF. Questi numeri indicano un grave impatto sulla popolazione infantile nel paese in questo periodo.

In media, più di 10 bambini sono stati uccisi ogni giorno in Libano durante la scorsa settimana e circa 36 bambini sono stati feriti ogni giorno.. 9 marzo 2026 – “La continua escalation delle ostilità in Libano e il bilancio devastante che sta causando sui bambini sono motivo di grave preoccupazione. Secondo le ultime notizie, almeno 83 bambini sono stati uccisi e 254 feriti da quando, il 2 marzo, le ostilità si sono intensificate. In media, più di 10 bambini sono stati uccisi ogni giorno in Libano durante la scorsa settimana e circa 36 bambini sono stati feriti ogni giorno. Negli ultimi 28 mesi, secondo le notizie 329 bambini sono stati uccisi e 1. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - UNICEF/Libano: 83 bambini uccisi e 254 feriti negli ultimi 7 giorni

