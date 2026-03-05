UNICEF Libano | 7 bambini uccisi e 38 feriti nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore nel Libano, sette bambini sono stati uccisi e 38 sono rimasti feriti. In questo stesso arco di tempo, circa 60.000 persone, tra cui 18.000 bambini, hanno abbandonato le proprie case e sono state costrette a trovare rifugio altrove. La situazione umanitaria nel paese rimane grave, con numeri che evidenziano l’intensità delle difficoltà affrontate dalla popolazione.

Sanità digitale e innovazione: EIT Health lancia due nuove call europee, fino a 850 mila euro per progetto per rafforzare ricerca Regione Campania, avviato il percorso per il bilancio 2026: Corrado Matera presiede la seduta con il Presidente Roberto Fico Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, la Città Metropolitana riceve la sua Bandiera. Libano: Solo nelle ultime 24 ore, quasi 60.000 persone – tra cui 18.000 bambini – sono state sfollate Secondo quanto riferito dal Ministero della Salute Pubblica (MoPH), nelle ultime 24 ore, a causa dell’escalation delle ostilità in tutto il Libano, sono stati uccisi sette bambini e 38 sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - UNICEF/Libano: 7 bambini uccisi e 38 feriti nelle ultime 24 ore. UNICEF/Ucraina: +11% delle vittime tra i bambini verificate nel corso del 2025, almeno 92 bambini uccisi e 652 feriti Torre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Leggi anche: Ucraina, Unicef: “In 4 anni di guerra sfollato un terzo dei bambini. Oltre 3.200 sono stati uccisi o feriti” Contenuti e approfondimenti su UNICEF Libano 7 bambini uccisi e 38.... Temi più discussi: Libano: Unicef, 7 bambini uccisi e 38 feriti nelle ultime 24 ore. La violenza deve finire. I minori devono essere sempre protetti; In Libano nelle ultime 24 ore uccisi 7 bambini; 38 i feriti; Unicef: in Libano 7 bambini uccisi, 38 feriti e 18 mila sfollati in 24 ore - Aise.it. Libano: Unicef, 7 bambini uccisi e 38 feriti nelle ultime 24 ore. La violenza deve finire. I minori devono essere sempre protettiSecondo quanto riferito dal ministero della Salute pubblica (MoPH), nelle ultime 24 ore, a causa dell’escalation delle ostilità in tutto il Libano, sono stati uccisi sette bambini e 38 sono rimasti fe ... agensir.it In Libano nelle ultime 24 ore uccisi 7 bambini; 38 i feritiLa denuncia dell'Unicef, che cita i dati del ministero della Salute pubblica. «La violenza deve finire. I piccoli devono essere sempre protetti». Intensificata la risposta di emergenza ... romasette.it Si allarga la guerra nel Golfo, bombardamenti su Teheran e Libano, missile iraniano nello spazio aereo turco. Ne parliamo con @AntDiBella @stefostefanini #MassimoDeManzoni #ShervinHaravi #MariaCuffaro @roberto_arditti @VarvelloMarco #ReStart @A x.com Pasquale Porciello, Israele ordina di svuotare il sud del Libano. Pioggia di raid, Il Manifesto, 5 marzo 2026 LA GUERRA GRANDE Beirut nel panico, 80mila sfollati. Hezbollah risponde con i razzi su Tel Aviv e attacca il governo libanese: «Protegga il popolo». - facebook.com facebook