UNICEF al via EYES IN COLOR | arte e inclusione nelle scuole di Scampia

Tre scuole in Italia, una a Napoli, una a Reggio Calabria e una a Palermo, partecipano al progetto “Eyes in Color” promosso dall’UNICEF e realizzato dall’associazione I Sud del Mondo. L’iniziativa mira a combinare arte e inclusione nelle scuole, coinvolgendo studenti in attività creative. L’obiettivo è promuovere il rispetto dei diritti e favorire l’integrazione tra i giovani delle diverse realtà scolastiche. Il progetto si concentra su interventi educativi attraverso laboratori artistici e attività di sensibilizzazione.

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