UNICEF al via EYES IN COLOR | arte e inclusione nelle scuole di Scampia
Tre scuole in Italia, una a Napoli, una a Reggio Calabria e una a Palermo, partecipano al progetto “Eyes in Color” promosso dall’UNICEF e realizzato dall’associazione I Sud del Mondo. L’iniziativa mira a combinare arte e inclusione nelle scuole, coinvolgendo studenti in attività creative. L’obiettivo è promuovere il rispetto dei diritti e favorire l’integrazione tra i giovani delle diverse realtà scolastiche. Il progetto si concentra su interventi educativi attraverso laboratori artistici e attività di sensibilizzazione.
DirittiUNICEF: 3 scuole di Napoli, Reggio Calabria e Palermo coinvolte nel progetto “Eyes in Color” realizzato da I Sud del Mondo . 14 maggio 2026 – Oggi, presso la sede UNICEF a Roma, è stato presentato il progetto “EYES IN COLOR – diritti a colori”, realizzato da i Sud del Mondo ETS con il patrocinio dell’UNICEF Italia che coinvolgerà alcune scuole di Napoli, Reggio Calabria e Palermo in quartieri a rischio di esclusione sociale, usando l’arte come leva di partecipazione, crescita e consapevolezza. Erano presenti il Presidente dell’UNICEF Italia Nicola Graziano, Pompeo Torchia, Presidente de i Sud del Mondo ETS, Giuseppe Galati Responsabile Scientifico de I Sud del Mondo ETS, il Maestro Franco Azzinari Artista – “Il Pittore del Vento”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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